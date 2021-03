Caviale, il caso delle uova di storione cinesi ma spacciate per russe o iraniane

Caviale, in Gran Bretagna è scontro vero e proprio tra diverse aziende produttrici. Sotto accusa c'è infatti un marchio che vende il caviale ricavato da uova di storione prodotte in Cina, spacciandolo per quello russo o iraniano, di qualità decisamente superiore.

A parlarne è il Telegraph. Il caso nasce dalla denuncia dell'azienda produttrice Caspian Monarque, che ha citato in giudizio un'azienda concorrente che, sulle confezioni, scrive 'caviale russo' in grandi dimensioni e poi, con caratteri decisamente più piccoli, spiega che viene prodotto in Cina. Lo stratagemma, decisamente sleale, è stato pensato dal momento che le uova sono quelle di uno storione di origine russa, che però viene allevato soprattutto in Cina.

L'azienda ha quindi chiesto all'Autorità competente per la concorrenza e il mercato britannica di intervenire, bloccando il caviale venduto dai concorrenti fino a quando le informazioni presenti sulle etichette non saranno più precise.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 21:19

