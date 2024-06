Dirigente della polizia travolto e ucciso in bici da un'auto, il dolore dei colleghi: «Abbiamo perso un valido collega»

Un ciclista di 52 anni è stato investito e ucciso, poco prima delle 19, sulla statale 172, la statale che collega Taranto a Martina Franca, in territorio di Statte. La vittima è Michele Viola, di Reggio Calabria, capo di gabinetto della Questura di Taranto. L'alto dirigente della Polizia era giunto nella questura jonica ad aprile scorso. Il 52enne, stando alle prime informazioni, è stato investito da una macchina mentre procedeva in direzione di Taranto. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e la Polizia stradale.

L'incidente

L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio e sul posto sono subito arrivati i soccorritori. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. E' deceduto sul colpo. Al volante della vettura una donna di 56 anni che è stata ricoverata sotto shock nell'ospedale Santissima Annunziata. Sulla dinamica del terribile incidente indagano i carabinieri del comando provinciale di Taranto, coordinati dal pubblico ministero Raffaele Graziano. Tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia il questore Massimo Gambino.

Il questore

“Non ci sono parole - ha detto il questore Massimo Gambino - per esprimere tutta la tragicità della morte di Michele.

Apprendiamo con dolore - ha detto Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap)la tragica notizia giunta da Taranto e non possiamo che esprimere tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza per la famiglia del primo dirigente della Polizia di Stato Michele Viola e per i colleghi della Questura di Taranto. Una tragica fatalità che ha causato una grave perdita, una brava persona e un bravo Servitore dello Stato”.

“Ho ancora impressa nella mente - ha aggiunto Antonio Digregorio, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia Siulp di Taranto - la nostra ultima stretta di mano, lo scorso sabato. La notizia della morte del dottor Viola ci ha sconvolti nel profondo. Il dottor Viola era una persona dalle qualità umane e professionali inestimabili e la sua tragica scomparsa è una grave perdita per la nostra amministrazione. Alla famiglia la vicinanza e il cordoglio di tutto il Siulp”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 17:20

