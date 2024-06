Pier Silvio Berlusconi boccia l'Isola dei Famosi: «Dovevano far vedere tutto. Concorrenti scelti male. Grande Fratello promosso»

di Ida Di Grazia

Isola dei Famosi "bocciata" dagli ascolti e anche da Pier Silvio Berlusconi. In attesa di scoprire chi questa sera sarà il vincitore del reality condotto da Vladimir Luxuria, l'a.d. Mediaset in conferenza stampa non si è detto soddisfatto di questa edizione a partire dalla gestione del caso Benigno (di cui non fa esplicitamente menzione ndr.), fino alla scelta del cast. Promossa invece l'ultima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Grande Fratello promosso, Isola dei Famosi no



Pier Silvio Berlusconi stronca l'Isola dei Famosi: «L’Isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state cadute di stile per concorrenti scelti male». Sul caso FrancescoBenigno l'ad Mediaset non ha dubbi: «La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. È pur sempre un reality. Il lavoro che è stato fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro che è stato fatto sull’Isola dei Famosi no».

Berlusconi Jr ha fatto chiarezza anche sulla linea editoriale tanto criticata: «Non c'è una nuova linea editoriale per i reality a Mediaset e soprattutto la parola trash, tanto usata, non mi piace e non mi appartiene.

Promossa invece Valdimir Luxuria: «È una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 17:10

