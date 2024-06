Dengue, 3 casi in Italia, disinfestazione a Venezia. Sintomi, cure e vaccino della malattia portata dalle zanzare

Si segnalano nuovi casi di Dengue in Italia. L'Asugi, Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, comunica che «tra la serata del 3 giugno 2024 e la giornata del 4 giugno sono stati segnalati due casi – uno accertato e uno in fase di accertamento – al rientro da un viaggio in una delle zone considerate endemiche. Al momento non risultano altri passeggeri a rischio arrivati a Trieste», precisa l'azienda. Un caso accertato di dengue anche al Lido di Venezia. Il paziente, ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'Ospedale civile di Venezia, è un turista sudamericano.

Da mercoledì 5 giugno scatta la disinfestazione straordinaria, attuata in via precauzionale, a Venezia. La disinfestazione viene attuata in via precauzionale, perché è altamente probabile che la malattia sia stata contratta dall'uomo nel suo Paese.