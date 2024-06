Oroscopo di mercoledì 5 giugno 2024: Gemelli, non impegnatevi troppo. Cancro, fate un passo indietro. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di mercoledì 5 giugno 2024. Mercurio, Giove, Venere e Sole sono in Gemelli. Saturno e Nettuno sono nei Pesci e Marte in Ariete. La Luna è in congiunzione con Giove, Urano, Mercurio e Pleiadi. Si trova in Toro assieme ad Urano e infonde saggezza e riflessione in diversi segni.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Dona la tua saggezza agli altri». Le persone attorno a voi hanno bisogno di essere ascoltate e di buoni consigli. Ragionate sulle situazioni altrui senza dare risposte scontate. I segni di fuoco si sentono motivati nelle proprie attività fisiche e culturali. I segni di terra sono introspettivi e chiari nella comunicazione. Quelli d'aria affrontano conversazioni difficili che sciolgono equivoci. I segni d'acqua usano le loro qualità empatiche per mettersi a disposizione degli altri.

Le previsioni di Leggo per mercoledì 5 giugno 2024.

Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua