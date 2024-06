Amanda Knox condannata a 3 anni per calunnia a Lumumba: lo accusò colpevolmente dell'omicidio di Meredith

Amanda Knox condannata a tre anni di reclusione dalla Corte d'assise d'appelo di Firenze per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, nell'ambito della vicenda giudiziaria per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia la sera del 1º novembre 2007.

La sentenza è stata letta oggi dalla presidente del collegio giudicante, Anna Maria Sacco, alla presenza dell'imputata, giunta appositamente dagli Stati Uniti, con il marito Christopher Robinson, Era assente, invece, Lumumba, parte offesa nel processo. Il legale di Amanda Knox ha commentato spiegando che la sua assistita è «delusa e amareggiata e che la condanna è ingiusta».

Amanda Knox in lacrime dopo la sentenza

Amanda Knox scoppiata in lacrime dopo la lettura della sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze che ha confermato la sua responsabilità per la calunnia a Patrick Lumumba. Secondo quanto risulta all'ANSA, ai suoi difensori, gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati che le erano accanto ha detto: «non me lo aspettavo, sono molto delusa». Knox e il marito hanno quindi lasciato il palazzo di giustizia. «Pensava di poter mettere un punto definitivo alla sua innocenza» hanno ancora i legali. Che hanno annunciato che dovranno leggere le motivazioni prima del ricorso in Cassazione che appare più che probabile.