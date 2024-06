Heidi Klum compie 51 anni e non ha nulla da nascondere: topless in piscina per la festa di compleanno

di Cecilia Legardi

Non c'è ruga o cellulite che Heidi Klum debba nascondere: ieri l'ex angelo di Victoria's Secret si è scattata un selfie mozzafiato a bordo piscina in topless. L'avambraccio nasconde i seni ma mostra un fisico da urlo.

Heidi Klum compie 51 anni

La top model Heidi Klum ha compiuto 51 anni il 2 giugno e, per l'occasione, si è concessa una giornata in piscina. Occhiali da sole bianchi e berretto da baseball, la donna che conta 12 milioni di follower su Instagram ha stupito il suo pubblico con delle foto in bikini, o meglio, in topless.

Klum, infatti, stava indossando solo lo slip del costume da bangno, mentre si copriva i seni con le mani. Da quanto si è potuto vedere dalle sue storie Instagram, ha festeggiato con gli amici più intimi e il marito Tom Kaulitz.

Sempre in topless?

La super modella ha un fisico tonico che non si lascia scalfire dall'età biologica, ma stare a casa in topless ha creato qualche discussione tra lei e i suoi 4 figli, che non vogliono che la madre abbia questo atteggiamento "libertino" anche quando invitano gli amici. Lei ha concordato con la loro lamentela e si mette una maglietta nonappena uno dei ragazzi le dice che sta arrivando qualcuno. Ma per il resto del tempo, quando c'è il sole, si stende in giardino e si abbronza senza bikini, perché non le rimangano i segni.

