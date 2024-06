Fedez e Chiara Ferragni a Forte dei Marmi, insieme ma lontani: lui porta i figli al mare e lei si gode il weekend con gli amici

di Luca Uccello

Tutti a Forte dei Marmi. Mamma, papà e figli. Ma rigorosamente in due spiagge diverse. Fedez e figli al Gran Hotel Imperiale ma per andare in spiaggia, scrive il settimanale Chi che ha immortalato tutto e tutti - il rapper ha scelto per Leone e Vittoria Marina di Pietrasanta, al Bagno Vesta. Presenti anche i nonni Franco e Annamaria.

E Chiara Ferragni? Vicina ma anche lontana. Lei è rimasta a Forte, Hotel Augustus, lussuoso resort immerso nella pineta toscana. Pranzo e sole al Bagno Santa Maria con un gruppo di amici. E insieme a loro ride, scherza e posa naturalmente per il suo Instagram. Perché il Pandoro-gate l'ha colpita ma non l'ha distrutta.

Dalla paparazzata mostrata da Chi quella che si gode il week-end è lei, non lui. Chiara sembra aver messo da parte il dolore della scelta del marito e pronta, piano, piano a ricostruirsi una vita lontano da quello che credeva potesse essere l'uomo della sua vita.

Le foto che riguardano Fedez invece lo ritraggono stanco (forse dalle troppe serata nella Milano da bere) con il muso lungo, senza un sorriso e sempre con il cellulare in mano mentre Leone e Vittoria gli girano intorno alla ricerca di un po' d'attenzione...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 12:39

