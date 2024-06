Flavia Alvaro mamma a 63 anni con la fecondazione in vitro in Ucraina, è la più anziana in Italia: «Ho voluto molto questo figlio»

di Redazione web

È diventata mamma a 63 anni dopo aver tentato in più di un'occasione di portare a termine una gravidanza con la fecondazione in vitro in Ucraina. Oggi, Flavia Alvaro, residente vicino a Lucca, ha dato alla luce il piccolo Sebastian con un parto cesareo all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Viareggio). La storia è stata riportata dal quotidiano La Nazione.

La donna aveva già provato due anni fa a recarsi alla clinica Biotex Comper di Kiev per ottenere la fecondazione in vitro, data l'assenza del limite di 50 anni in Ucraina, ma in quel caso la gravidanza non era andata a buon fine, concludendosi con un aborto alla 14esima settimana. Lo scorso autunno ha deciso di riprovarci: nonostante la guerra è tornata in Ucraina per una nuova fecondazione che ha portato stavolta alla nascita del bimbo dopo 31 settimane e 4 giorni.

Il neonato pesa 2 chili e si trova adesso nel reparto prematuri dell'ospedale.

Il parto è avvenuto lunedì scorso, quasi d'urgenza, dal momento che la pressione sanguigna si era alzata e il dottore ha ritenuto opportuno intervenire subito. Secondo le parole del ginecoloco, Andrea Marsili, la gravidanza era invece stata tranquilla, aggiungendo che la donna, ultrasessantenne, «ha voluto fortissimamente questo figlio». Ora Flavia Alvaro ce l'ha fatta ed è diventata la madre più anziana di tutta Italia.

