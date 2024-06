Sinner, quando gioca contro Dimitrov: orario e dove vedere l'incontro del Roland Garros

Le cose al Roland Garros cominciano a farsi roventi con metà dei quarti di finale che sono stati definiti dagli incontri di ieri nel 4° turno. Jannik Sinner è sceso in campo contro Corentin Moutet che ha sconfitto in quattro set. Il tennista italiano ha vinto nonstante il francese avesse un atteggiamento nonn molto professionale, con il pubblico che ha contribuito a creare un'atmosfera non adatta al tennis. Nonostante tutto questo e un primo set perso, Jannik ha conquistato i successivi tre e ha chiuso la contesa che lo ha catapultato ai quarti di finale in cui sfiderà Grigor Dimitrov.