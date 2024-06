Il matrimonio "reale" dello scapolo più ricco del mondo: ha una dote da 10 miliardi (e più beni di Re Carlo). Chi è Hugh Grosvenor

di Redazione Web

Hugh Grosvenor, 33 anni, settimo Duca di Westminster, lo scapolo più ricco d'Inghilterra (ancora per poco), il rampollo con una dote di oltre 10 miliardi di euro e più terre e immobili di re Carlo III... prenderà in moglie Olivia Henson, 31 anni, discendente del quinto Duca di Rutland John Manners, studentessa prima del Trinity College e laureata in italiano e studi ispanici.

Non è una fiction ma la realtà

Sembra quasi una puntata di Bridgerton (o magari, per i più nostalgici, un romanzo di Jane Austen), eppure è la realtà. Questo venerdì 7 giugno il villaggio scelto dai (prossimi) coniugi dovrà fare spazio al matrimonio "reale", alle nozze dell'anno e ai suoi 400 ospiti di tutto riguardo, oltre che a centomila fiori (già esposti). Non ci sarà bisogno, invece, di tenere il posto a Harry e Meghan, che hanno già ampiamente fatto parlare per la loro assenza.

I coniugi, la cerimonia e gli ospiti

Un'opulenza di famiglia, quella di Hugh Grosvenor: il Grosvenor Group, infatti, vanta asset da 9,8 miliardi di sterline, secondo quanto riporta La Repubblica, vale a dire 11 miliardi di euro.

La vicinanza con i reali

La vicinanza tra la famiglia Grosvenor e i reali è di lunga data e antico prestigio, e lo dimostra il fatto che il padrino di Hugh è proprio... Re Carlo III. A sua volta, Hugh è padrino di Archie (figlio di Harry e Meghan) e del primogenito di Kate e William, il principe George, che proprio per questo avrà probabilmente un ruolo di grande onore alla cerimonia di venerdì: il paggetto. La famiglia Grosvenor è tra le più influenti di Inghilterra e le sue origini sono da ricercarsi addirittura alla conquista normanna.

Gli antenati della mamma

Anche la mamma di Hugh, la duchessa Natalia, può vantare antenati di tutto rispetto: la donna, di 64 anni, è discendente dello zar Nicola I di Russia e della casa dei Romanov. Oltre che del poeta Alexander Puskhin. La sua famiglia possiede una tenuta con vigneti a Portofino. L'opulenza, tuttavia, non ha impedito ai Grosvenor di dedicarsi alla filantropia: durante l'emergenza Covid, Hugh ha donato 12 milioni e mezzo di sterline allo Stato, e anche un milione all'università di Oxford per la ricerca sulel malattie mentali. D'altronde, lo stemma dei Grosvenor recita "Virtus non stemma", a significare che è la virtù, più che il prestigio della propria discendenza, a rendere nobile un uomo.

