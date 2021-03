Boom di vendite di formaggi in Francia durante il lockdown: al primo posto la mozzarella italiana

Durante il lockdown è aumentato notevolmente il consumo di formaggi in Francia. I ricercatori affermano che il consumo di formaggio a casa è aumentato vertiginosamente l'anno scorso quando la popolazione costretta dalle restrizioni ha cercato conforto nel cibo. E in una nazione che vanta 246 tipi di formaggio, come ha notato l'ex presidente Charles de Gaulle, è stata la mozzarella italiana a beneficiarne di più, con un aumento delle vendite del 21,2% nel 2020.

Altri formaggi venduti stati la raclette - una specialità per lo più formaggio invernale sciolta e mangiata con salumi e patate bollite - con un aumento del 12,2%, comté (8,2%) ed emmental (7,8%). Secondo i dati dell'agenzia francese AgriMer, le vendite di formaggi prodotti con latte di mucca sono aumentate del 9,4%, i formaggi di capra biologici sono aumentati del 32,2% e i formaggi di pecora biologici sono aumentati del 5,5%. L'aumento dei consumi interni è stato compensato da una diminuzione degli acquisti dai ristoranti costretti a chiudere durante il blocco di tre mesi iniziato a marzo e il secondo blocco iniziato ad ottobre.

Si ritiene che i francesi consumino in media 26,4 kg di formaggio all'anno, secondo i dati del 2017, dietro a danesi, islandesi e finlandesi in Europa. Il formaggio più popolare in Francia è il camembert, seguito da vicino dal comté. Quando i sondaggisti chiedono ai francesi la loro opinione su un pasto senza formaggio, la risposta più comune è "inimmaginabile".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 23:05

