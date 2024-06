Temptation Island 2024: Jenny Guardiano e Tony Renda sono la seconda coppia. «Lui fa il dj, è sempre circondato da ragazze»

di Cristina Siciliano

Parte il countdown per l'inizio di Temptation Island 2024: il programma estivo più atteso dell'anno. Tra i cambiamenti del reality condotto da Filippo Bisciglia c'è il giorno della messa in onda: non più il lunedì com'è stato fino a ora ma il giovedì, sempre in prima serata su Canale 5. Dopo la prima coppia ufficiale formata da Matteo Vitali e Siria Pingo, arriva anche quella composta da Jenny Guardiano e Tony Renda. Dal video di presentazione si possono già intuire le prime caratterististiche della coppia. A voler partecipare al programma è stata Jenny, che descrive il suo fidanzato come un uomo che è sempre «circondato da donne» a causa del suo lavoro come dj.

La coppia

Tony è un dj che, a quanto pare, stando ai primi racconti, non riesce a tenere a distanza le altre ragazze. «Sono Jenny, ho 26 anni e vivo a Catania - ha raccontato Jenny Guardiano nel video di presentazione -. Sono fidanzata con Tony da cinque anni. Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il dj ed è sempre in giro, circondato da ragazze. Quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua».

La crisi

Jenny ha scelto di voler partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. La coppia è andata in crisi quando la 26enne ha scoperto che il suo fidanzato le aveva nascosto qualche chat compromettente. Nella presentazione Jenny ha infatti spiegato che un giorno una ragazza l'ha contattata sui social per mostrarle alcune chat scambiate con Tony. Lui si è giustificato dicendo che il suo profilo gli era stato hackerato e che è un bravo ragazzo. «Attore da Oscar», ha risposto Jenny.

La reazione dei social

Il web inizia già a farsi sentire con i primi commenti pungenti sulla coppia composta da Jenny e Tony. «Quando hanno inquadrato lui ho sputato entrambi i polmoni», ha commentato un utente.

