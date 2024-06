«Quell'uomo ha molestato una ragazzina»: gli amici lo accerchiano e lo picchiano a sangue VIDEO

Un uomo accerchiato da alcuni ragazzi, aggredito e picchiato: è successo in provincia di Caserta, a Falciano del Massico, e il video è diventato virale sui social dopo che è stato ricevuto e pubblicato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, spesso in prima linea nel denunciare episodi di cronaca a Napoli e in Campania. Secondo quanto scrive Borrelli l'uomo sarebbe stato pestato a sangue dal branco dopo essere stato visto molestare una ragazzina minorenne: la versione non è per ora confermata dalle forze dell'ordine né dalle autorità.

Il video pubblicato da Borrelli

Il deputato di Allenza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, al quale sono stati inviati i video della violenza, ha chiesto chiarimenti ai carabinieri. «Come raccontano diverse fonti - si legge in una nota di Borrelli - sembra che l'uomo, seduto fuori di un bar, avesse molestato una minorenne che passava di lì.

«Ci sono arrivate queste immagini molto forti - dice Borrelli - che abbiamo segnalato ai Carabinieri che stanno indagando. Aspettiamo conferme per poterci esprimere con sicurezza ma oggi la violenza è purtroppo sempre più l'unico mezzo di comunicazione in certe situazioni. Bisognerà soprattutto anche chiarire la questione della molestia che sarebbe un fatto gravissimo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 15:43

