Natisone, lo strazio della mamma di Patrizia: «Mia figlia era un angelo, mi scriveva ogni giorno "Ti amo"». Le ricerche di Cristian

«Venite a salvarci». Una richiesta, quasi una implorazione, che Patrizia Cormos, 20 anni, ha fatto, in tono concitato, nelle sue telefonate al Numero unico 112, ai soccorritori, mentre il livello dell'acqua del fiume Natisonea, a Premariacco, in provincia di Udine, continuava a salire. Cormos, Bianca Doros, 23 anni, e Cristian Casian Molnar, 25 anni, si erano resi conto che la situazione stava diventando ingestibile, già pericolosa. Poi, una volta fornite le generalità, ha detto agli operatori: «Chiamate mia mamma». La stessa mamma che con parole piene di dolore e rabbia si rivolge a chi ha fotografato e filmato la tragedia. «Secondo me si poteva fare di più, adesso è troppo presto per dire altro. Ma grazie ai soccorritori che me l'hanno trovata, che almeno ho una bara su cui piangere», dice mamma Mihaela, come riporta il Gazzettino. La donna non chiede giustizia: «Non mi aspetto nulla, non ci serve nulla, nessuna ce la dà più in dietro nostra figlia».