David Beckham con il re Carlo, l'incontro ufficiale: «Ecco qual è il motivo»

di Cristina Siciliano

Re Carlo, 75 anni e David Beckham, 49 anni, sono uniti inevitabilmente da una passione. I due, proprio sulla porta di Highgrove House, cioè la residenza di re Carlo nel Gloucestershire, si mostrano molto sorridenti e complici. L'occasione è importante e l'ex calciatore ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto che immortala il tenero momento. Nella didascalia social David Beckham ha ammesso che condivide insieme al monarca gli stessi interessi per la natura e le opportunità per i giovani. Il re nello scatto social insieme all'ex calciatore appare in ottima forma nonostante sia una delle sue prime uscite dopo la diagnosi di tumore.

L'incontro

David Beckham è stato nominato ufficialmente Ambasciatore della King's Foundation, no profit che sostiene tantissime iniziative per i giovani, che hanno come obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi nella tutela dell'ambiente.

«Sono onorato di diventare ambasciatore della King's Foundation - ha scritto David Beckham su Instagram -. È stato stimolante ascoltare sua maestà parlare dei progetti e delle ambizioni della Fondazione durante la mia recente visita a Highgrove Gardens. Nonostante sia cresciuto a Londra ho sviluppato un amore per la campagna e non vedo l'ora di sostenere i programmi educativi della Fondazione e sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura. Abbiamo condiviso anche consigli sull'apicultura».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 18:20

