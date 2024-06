Angelo Onorato, omicidio o suicidio? Cancellate foto e sms dal telefono. L'ultima chiamata: «Sono in compagnia...»

di Redazione Web

La morte di Angelo Onorato è ancora un mistero senza soluzione. L'imprenditore 55enne, marito della eurodeputata Francesca Donato, è stato trovato senza vita il 25 maggio scorso a Palermo. E sebbene per gli investigatori la pista del suicidio sia ancora quella più probabile, le ultime informazioni emerse aumentano i dubbi sulla possibilità che si sia trattato invece di un omicidio, come sostiene con forza la famiglia. Dal telefono di Onorato, fa sapere AdnKronos, sarebbero state cancellate foto, anche di recente, messaggi e dati. Il motivo, attualmente, non è chiaro. Forse, qualche risposta in più potrebbe arrivare domani (6 giugno) quando si terranno gli esami irripetibili sul telefono cellulare di Onorato e su tutti gli altri dispositivi elettronici in suo possesso.

Onorato, le indagini sui dispositivi

Incrociando i dati del telefono con il gps dell'auto potrebbero emergere delle indicazioni anche sui movimenti dell'architetto prima della sua morte. Secondo quanto risulta fino a questo momento, Onorato sarebbe arrivato in via Minutilla, una bretella dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, alle 10.45. Qui si sarebbe fermato per circa 8/9 minuti, per poi riallontanarsi e ritornare dopo una decina di minuti. Questa volta per restarci sempre. Cosa è accaduto dopo le 11.08, quando ha ricevuto l'ultima telefonata da un dipendente a cui ha risposto: «Non posso parlare, sono in compagnia»?

Alle 11.15 lo ha chiamato l'ex Presidente della Regione siciliana.

Le telecamere a 200 metri di distanza

Gli inquirenti stanno cercando ai accertare se in quegli istanti, prima della morte, qualcuno abbia raggiunto Onorato sull'auto. Anche se fino ad ora è emerso che l'architetto sia arrivato da solo e che nessuno sia salito sull'auto. Ma anche qui saranno gli esami a stabilirlo. Il punto del ritrovamento dell'auto è un «punto cieco» cioè senza telecamere.

Ce ne sono alcune ma solo a centinaia di metri di distanza. E ricostruendo i movimenti delle auto in transito è emerso finora che Onorato fosse solo. Domani si saprà di più.

