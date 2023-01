Roma, camion dell'Ama sprofonda in una voragine nell'asfalto: paura nella notte al Salario

Brusca nottata in via dei Giordani a Roma, di fronte il civico 19, al Salario: quasi all’una di notte un camion compattatore Ama, di quelli che svuotano i secchioni dell’immondizia, è stato semi inghiottito da una voragine che si è aperta nel manto stradale: un buco di una decina di metri di profondità e altrettanti di larghezza in cui è rimasto incastrato l’asse posteriore del veicolo.

Camion nella voragine, il recupero

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute e hanno lavorato tutta la notte per riuscire ad estrarre il mezzo dell’Ama. Inizieranno ora le indagini per comprendere la dinamica e le cause ma la zona del Salario è nota per la quantità di cave sotterranee fra le quali spicca, ovviamente, quella che ha dato vita alle Catacombe di Priscilla.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 13:30

