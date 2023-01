Auto cade in una voragine nel centro di Roma: conducente nel panico. Ecco cosa è successo

di Redazione web

E' finita con la sua Smart in una grande buca sulla strada in via Cola di Rienzo a Roma. Peccato che la buca fosse transennata, perché erano in corso dei lavori nel sottosuolo della centralissima e sempre molto trafficata strada della capitale, sita nel quartiere Prati. Il filmato diffuso su Welcome to Favelas mostra l'auto già intrappolata nella voragine, ma si vede chiaramente che i passanti si avvicinano al mezzo per aiutare la donna alla guida del mezzo.

Cosa è successo

Ieri mattina, momenti di panico per la conducente, che per fortuna è uscita illesa, mentre la polizia di Roma Capitale sta ricostruendo quanto accaduto. Chiaramente l'episodio ha avuto ripercussioni sul traffico, creando code ed ingorghi, mentre sui social si è scatenata l'ilarità dei followers.

Ironia social

«È proprio vero che 'ste smart si parcheggiano ovunque» scrive un utente di Welcome, «si ma non puoi parcheggiare li», aggiunge un altro, mentre c'è chi avrebbe già trovato la ragione dell'incidente: «Queste succede perché state appiccicati ai telefoni mentre guidate».

