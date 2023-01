Incidente choc all'alba, bus si schianta sulla rotonda e sradica gli alberi: il mezzo distrutto

Spettacolare incidente poco prima dell'alba di venerdì. Un autobus dei servizi di linea è finito fuori strada, finendo la sua corsa sullo spartitraffico. È accaduto a Mugnano (Napoli), nei pressi della rotonda della Circumvallazione esterna.

Il bus vola sulla rotonda e sradica gli alberi

L'autobus per il trasporto passeggeri dell'Anm si sarebbe scontrato prima contro un camion, poi contro gli alberi al centro della rotonda, per finire la sua corsa contro uno di essi. Il bus ha sradicato alcuni tronchi, mentre i vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e un'aumbulanza hanno dovuto tagliare alcuni rami per liberare il mezzo.

