Musk contro Zuckerberg, salta tutto: «Ringrazio il ministro Sangiuliano, ma Mark ha rifiutato l'offerta»

di Redazione web

Il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe non disputarsi. I due miliardari, infatti, si stanno scontrato a suon di tweet o post su Thread, il nuovo social network di Zuckerberg. Il tanto atteso scontro di arti marziali miste in un'arena italiana, però, sembra non concretizzarsi.

A spiegare una possibile motivazione è il patron di Tesla che, nel ringraziare il ministro della Cultura italiano, ha così commentato la vicenda.

Musk contro Zuckerberg, l'ironica risposta del Calcio Storico Fiorentino: «Non fate sul serio come noi»

Musk contro Zuckerberg, combattimento a rischio: «Elon è poco serio. Ha paura?»

I ringraziamenti a Sangiuliano

«Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità - ha scritto Elon Musk su Twitter -.

Una presa per il culo lungo tutto il globo terracqueo. Ringraziamo il ministro e il premier per questo risultato ❤️ pic.twitter.com/vayWgpsOee — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 17, 2023

Le cause dell'annullamento

Mentre Mark Zuckerberg ha spiegato di aver proposto luogo e data al suo rivale, Elon Musk sostiene che è proprio il primo ad aver rifiutato l'offerta. Secondo Musk, infatti, Zuckerberg vorrebbe che ad organizzare il combattimento fosse l'UFC, e cioè, un'organizzazione di arti marziali miste statunitense.

«Zuckerberg ha rifiutato l'offerta perché non è interessato a questo approccio - ha scritto Elon Musk in merito alle donazioni -. Vuolo solo combattere se è l'UFC ad organizzare l'incontro. Io comunque sono sempre pronto a scontrarmi», ha concluso Musk.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA