Musk contro Zuckerberg, l'ironica risposta del Calcio Storico Fiorentino: «Non fate sul serio come noi»

Il Calcio Storico Fiorentino non le manda a dire a Mark Zuckerberg e Elon Musk. Mentre i due miliardari mancano di concretezza, a fare sul serio sono i due calcianti di punta Riccardo Lo Bue, dei Rossi di Santa Maria Novella e Pietro Cappelli, degli Azzurri di Santa Croce che hanno lanciato la «Sifa di Ferragosto» al patron di Meta e al proprietario di Twitter.

I due, in un ironico video, si sono offerti di fare come allenatori ai due magnati, il cui tanto atteso scontro di arti marziali miste tarda ad arrivare.

«Piazza Santa Croce è l'unica arena possibile per voi, Musk e Zuckerberg», dicono i due calcianti invitando a Firenze i due miliardari.

La sfida di Ferragosto

È una loro iniziativa personale lanciata sui social. Sorridendo, si dicono pure disposti a prestare il sabbione di piazza Santa Croce, che è il campo di gioco di rena allestito ogni giugno per le partite tra i quartieri di Firenze impegnati in questa rude disciplina da torneo rinascimentale.

Nel video i due calcianti sono seduti accanto davanti al ring di una palestra di allenamento.

«Anche noi siamo milionari a modo nostro - comincia Lo Bue - Abbiamo una tradizione dal valore inestimabile e prendiamo milioni... di botte per tenerla alta». «Se volete avvicinarvi alla storia con uno scontro fisico - aggiunge Pietro Cappelli - è solo qui che potete venire, in piazza Santa Croce dove il sabbione del calcio storico fiorentino è l'unica arena possibile. Caro Elon, ti preparo io all'incontro». E Riccardo Lo Bue: «Caro Mark, a te ci penso io e se fate i bravi vi si presta anche la piazza per amore di Firenze e della tradizione». Poi, ancora in duetto, concludono con altra ironia. Dice Lo Bue a Cappelli: «Ma dici che fanno sul serio?». Risponde Pietro Cappelli: «Come facciamo noi sicuramente no».

Il Calcio Storico: tradizione fiorentina

Il Calcio Storico è una sorta di calcio ante-litteram dove si gioca a squadre e per segnare la caccia (il nome della rete, del gol) si può manovrare la palla con mani e piedi: però, per ostacolare gli avversari sono ammessi colpi di pugilato e prese di lotta greco-romana tanto che nelle partite sono più i calcianti impegnati nei combattimenti uno-contro-uno che quelli impegnati a conquistare la palla.

