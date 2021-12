Sci: Federica Brignone vince a S.Moritz e supera la leggenda Deborah Compagnoni

Altra giornata strepitosa per l'Italsci al femminile. A S.Moritz vittoria per Federica Brignone nel supergigante davanti all'altra azzurra Elena Curtoni. Sul podio anche la statunitense Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale. Per la 31enne un risultato storico, perché con il 17° trionfo in Coppa del Mondo ha staccato una leggenda azzurra come Deborah Compagnoni, ferma a 16.

La Brignone ha dominato una gara condizionata dal forte vento che ha fatto abbassare la partenza di 400 metri. La doppietta azzurra però non è il solo dato positivo per l'Italia. Ben cinque atlete nelle prime dieci posizioni con Sofia Goggia, che ha mantenuto il pettorale rosso da leader della classifica di specialità vista l’uscita di pista di Lara Gut-Behrami, in sesta posizione davanti a Marta Bassino ottava e Francesca Marsaglia in nona posizione. Appena fuori dalle prime dieci Nicol Delago, 15esima mentre Caroline Pichler si è classificata 19esima e Nicol Delago 27esima.

"Una vittoria che va aldilà delle cifre statistiche, una delle più belle della mia carriera: sudata, voluta e cercata - ha detto la Brignone a fine gara -. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fatto delle belle gare anche se di solito non è una pista a me favorevole. Sono arrivata a St.Moritz cercando di fare un bel risultato, l’ultima volta arrivai seconda a un centesimo, credendoci tanto. Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo, in un superG adatto alle mie qualità. Oggi quando hanno abbassato la partenza ero quasi preoccupata che la cancellassero! In partenza c’era incertezza e dopo la caduta della Gut, che sembra star bene fortunatamente, mantenre la concentrazione è stato anche più difficile. Ho attaccato il traguardo a tutta, mettendo tutto quello che avevo perché volevo essere veramente veloce. Battere il risultato di Deborah Compagnoni è incredibile anche perché lei aveva Mauro Sbardellotto, che è il mio skiman attuale, e penso che sia una bellissima cosa che ci unisce. E’ stata una grande atleta e spero di continuare a vincere. Non sono sola, nel team Italia ci sono tante ragazze che possono vincere tanto come Sofia Goggia e Marta Bassino. Spero di continuare così dopo questo traguardo incredibile".

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 13:24

