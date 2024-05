Ritrova per strada il cagnolino scappato di casa 3 anni prima e viene travolta dalla felicità del meticcio: «Il destino ha voluto farvi rincontrare»

di Serena De Santis

Il destino, alcune volte, ci riserba delle sorprese. La storia di un cagnolino, scomparso e ritrovato dopo tre anni, dimostra che non bisogna mai scoraggiarsi, soprattutto quando si tratta dei nostri amici a quattro zampe. Una storia che ha dell'incredibile, in particolare per il finale commovente. Una donna, di origine spagnole, è riuscita a riabbracciare il proprio cane dopo diversi anni, durante i quali l'animale ha vissuto senza coccole ed è riuscito a sopravvivere agli orrori della strada.

La storia

Tutto è iniziato grazie a una moto. Una ragazza era in sella al veicolo guidato da Nicolás, un signore che aveva offerto un passaggio alla giovane, quando a un certo punto quest'ultima gli ha chiesto di fermarsi.

Non appena l'animale ha visto la ragazza, ha iniziato subito a farle le feste. I due sembravano conoscersi da una vita. E, in effetti, era proprio così. La giovane ha spiegato poi a Nicolás che si trattava del suo cagnolino, scappato di casa tre anni prima. La sua famiglia aveva smesso di cercarlo, perché pensava che fosse morto o che, qualcun altro, lo avesse trovato e adottato. Ma, in cuor suo, ha sempre sperato di ritrovarlo.

Il lieto fine

Non appena ha rivisto il suo amico a quattro zampe, la ragazza ha subito attivato una videochiamata al suo ragazzo, per spiegargli cosa fosse successo. Nicolás, rimasto incantato dalla tenera storia, ha voluto riprendere il dolce abbraccio della padroncina con il suo cane.

Il video, poi, è stato pubblicato su TikTok, dove diversi utenti hanno voluto esprimere la loro felicità nei commenti. Alcuni hanno scritto: «Che bella storia». Mentre altri hanno scritto: «Era destino che vi incrociaste per tornare insieme».

