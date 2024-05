Estate 2024, che tempo farà? Ondate di calore e temperature sopra la media: le previsioni meteo dei prossimi mesi

Estate 2024, che tempo farà? Le previsioni meteo mese per mese. Dopo le temperature da record del 2023, la prossima estate si prospetta (se possibile) ancora più calda. Secondo le prime proiezioni, infatti, la stagione in arrivo sarà caratterizzata da un'afa particolarmente intensa, con temperature superiori alla norma per via dell'anticiclone atlantico. Un fatto, questo, che ha già messo in allerta l'Europa, con moltissime città già pronte per difendersi dalle ondate di calore. Tra queste, Parigi e Madrid, che nell'ultimo periodo hanno implementato il progetto di Climate shelter.

