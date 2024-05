Barbara De Rossi e il sesso con Simone Fratini: «Chiusi in camera a farlo per giorni, ci fermavamo solo per i toast»

di Redazione Web

Barbara De Rossi si è sposata ormai cinque mesi fa Montevarchi con l'imprenditore Simone Fratini. Il 9 dicembre scorso i due si sono detti sì in una cerimonia ristrettissima dopo dieci anni d'amore. Per la prima volta ora Barbara De Rossi racconta il suo terzo matrimonio e i retroscena di questo amore a Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata doppia del 28 maggio in onda su Rai2.

L'amore e il sesso con Simone Fratini

«Fra me e Simone è nato tutto come grande passione fisica - confessa - Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l'amore giorno e notte. Ero io ad uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa. Quando ho conosciuto Simone avevo alle spalle una storia tossica poi è arrivato lui e ha rimesso a posto tutto. Ora vivo in Toscana e siamo molto felici».

In prime nozze Barbara aveva sposato Andrea Busiri Vici che aveva lasciato dopo un tradimento di lui con Marina Suma. Poi il ballerino Branko Tesanovic, papà della figlia Martina, nata nell'ottobre 1995.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 08:59

