Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti della moglie Soukaina El Basri (conosciuta come Siu dall'esercito di ammiratori e ammiratrici che da anni la segue sui social) era già stato denunciato per maltrattamenti dalla donna nel maggio 2023. La denuncia era poi stata ritirata, ma dopo l'aggressione che l'ha ridotta in fin di vita di cui è accusato, la polvere nascosta sotto al tappeto è venuta fuori.