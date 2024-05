La sposa viene inondata di champagne al matrimonio sul Lago di Como, il marito "linciato" sui social

di Redazione web

Cole Hennessey e Kristal Kim sono una coppia di neo sposi originari di Houston, Texas e hanno deciso di celebrare il loro matrimonio proprio in Italia, precisamente sul Lago di Como a Villa Regina Teodolinda. Non sono di certo i primi americani che decidono di coronare il loro sogno d'amore in una delle ville con vista mozzafiato e, quindi, perché sono diventati così popolari su TikTok? Semplice, perché il video pubblicato dalla sorella di Cole, Emma ha totalizzato quasi 300.000 visualizzazioni. Nel filmato, la tiktoker racconta il giorno delle nozze del fratello con Kristal: dalle foto della sposa prima di raggiungere lo sposo, fino al taglio della torta con conseguente stappo della bottiglia di champagne. Ecco, proprio questo passaggio non sarebbe piaciuto agli utenti social e il motivo è presto detto.

Il video virale su TikTok

Cole Hennessey e Kristal Kim hanno i profili privati su Instagram e su TikTok non hanno ancora pubblicato alcun video, ma niente paura perché a documentare il giorno del loro matrimonio ci ha pensato Emma Hennessey, la sorella dello sposo che è anche una tiktoker. La ragazza ha filmato tutto il soggiorno degli sposi e delle rispettive famiglie e amici all'interno della meravigliosa villa che, come riporta il Daily Mail, avrebbe un prezzo che varia dai 172.000 ai 227.000 dollari (dai 159.000 ai 209.000 euro).

Il video di quando i due sposi stappano la bottiglia di champagne ha fatto il giro dei social perché Cole, preso dall'entusiasmo, ha rivolto la bottiglia verso la moglie e le ha spruzzato gran parte delle bollicine sul vestito. Lei non sembrava essersela presa, anzi, sarebbe scoppiata a ridere. Tuttavia, molti utenti hanno trovato esagerato e irrispettoso il comportamento del ragazzo e per questo hanno dato via a una polemica infinita che, come scrive il Daily Mail, ha costretto Emma a silenziare i commenti al post e, addirittura, a tagliare l'ultimo pezzo del video

I commenti social

Il video pubblicato da Emma Hennessey su TikTok ha riscosso un successo che, forse, nemmeno lei si sarebbe mai aspettata, almeno non in termini di commenti, soprattutto perché è stato contestato lo spruzzo di champagne piuttosto che la gioia degli sposi. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Poco elegante, io mi sarei arrabbiata», «Va bene che era contento ma anche meno...» oppure «Lei ha preso tutto molto sportivamente, non so se ci sarei riuscita».

