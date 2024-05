Milan-Salernitana 3-3, le pagelle: Giroud si è girato per l'ultima volta, per Leao il gol più facile. Standing ovation per Pioli e Kjaer







di Luca Uccello MIRANTE 6 La piacevole sorpresa della serata. Giusto buttarlo in campo. (88’ Nava ng) CALABRIA 6 Il Capitano segna sotto La Sud poi va ad abbracciare anche lui Pioli. GABBIA 5 Il suo ritorno a Milano è stato da protagonista, l’ultima a San Siro della stagione no (59’ Caldara 5: ma è ancora in rosa?) TOMORI 5 Anche Simy lo ferisce (88' Kjaer 7: Ciao Vichingo!) THEO HERNANDEZ 6,5 Se non andrà al Bayern Monaco il Milan ci guadagnerà di più! BENNACER 5 Lui a Cannes non l’hanno invitato! Solita regia… FLORENZI 6 L’infinito Alessandro servirà anche la prossima stagione. PULISIC 6 Meno Capitan America del solito RAFAEL LEAO 7,5 La Salernitana gli fa fare quello che vuole. Anche il gol più facile della sua carriera (59’ Adli 5: chissà se Fonseca lo farà giocare?) GIROUD 10 Si è girato Giroud. Si è girato per l’ultima volta a San Siro. Ci mancherai tanto campione (86' Jovic ng) PIOLI 8 Se non avesse perso tutti i derby sarebbe quasi da 10. Otto per l’impresa scudetto. Otto perché ha cresciuto una squadra di ragazzini. Qualcuno grazie anche a lui oggi è un campione… Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 22:46



