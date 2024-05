Sarah Toscano da Amici a Sanremo sulla scia di Angelina Mango? «Non riesco a vedermi come lei»

di Redazione web

Sarah Toscano è l'ultima vincitrice di Amici. La 18enne originaria di Vigevano ha realizzato uno dei suoi sogni nel cassetto: vincere il talent condotto da Maria De Filippi. Quando la cantante è entrata nella scuola, non molti nutrivano grandi aspettative nei suoi confronti anche perché, come da lei ammesso, non aveva mai preso lezioni di canto o si era mai esibita davanti a un pubblico numeroso. Tuttavia, Sarah con la sua voce e la sua determinazione ha sbaragliato tutti gli avversari e ha vinto il programma di Canale 5. Ora, la cantante pensa al futuro e nei suoi progetti c'è anche Sanremo. Ecco che cos'ha rivelato.

Sarah Toscano a Sanremo?

Sarah Toscano, quando ha vinto Amici, ha rivelato di avere due grandi sogni: il primo, duettare con il cantante Ultimo, il secondo, partecipare al Festival di Sanremo. Intervistata da Fanpage, però, la 18enne chiarisce di non volere avere fretta: «Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante.

Sarah Toscano ha, quindi, ricordato il suo percorso: «Mi sono iscritta ai casting di Amici ed è stato un caso essere presa. Prima che succedesse però, avevo pensato di prendere lezioni di canto ma quando è arrivata l’opportunità di Amici non potevo rifiutarla. Adesso, dopo l’esperienza, continuerò sicuramente a studiare, anche perché sono cosciente quanto mi abbiano aiutato gli otto mesi lì dentro».

Sarah su Angelina Mango

Sarah Toscano, parlando con Fanpage, ha anche espresso la propria opinione su Angelina Mango: «È una ragazza incredibile, ha fatto un percorso ad Amici per cui non le si può dire niente e la stessa cosa vale per Sanremo e l’Eurovision: ogni singolo che ha fatto uscire era meglio del precedente. La stimo tantissimo e la trovo un’artista completa, che ha fatto un percorso di crescita in un tempo brevissimo. C’era chi, sui social, ci ha paragonato un po’, ma non riesco a vedermi come lei. Siamo due ragazze diverse, molto giovani, ma capisco che sia possibile avere dei punti di somiglianza».

