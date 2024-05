Angelo Onorato, morto a Palermo: omicidio o suicidio? La macchia di sangue, la fascetta al collo e l'ultimo appuntamento

Un caso di cronaca terribile sconvolge Palermo. È giallo sulla morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato, 54 anni, marito dell'eurodeputata e vice segretaria della Democrazia Cristiana Francesca Donato, trovato cadavere nel pomeriggio all'interno della sua auto, una Range Rover parcheggiata lungo viale Regione siciliana Nord ovest, arteria parallela all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo dove ci sono capannoni, aziende e poche abitazioni.

Attorno al collo l'uomo aveva una fascetta in plastica, sulla camicia sono state rinvenute macchie di sangue mentre non ci sarebbero tracce di colluttazione dentro la vettura. In base alla prima ispezione sul corpo effettuata dal medico legale, l'imprenditore sarebbe morto per soffocamento. In serata Francesca Donato e la figlia Carolina si sono recate negli uffici della squadra mobile in attesa di essere sentite dagli investigatori: sarebbero state proprio le due donne attraverso il gps a scoprire il cadavere dell'imprenditore.