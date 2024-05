Harry e William di nuovo ai ferri corti, colpa di un matrimonio reale: cosa è successo

Il principe William e il principe Harry sono ancora ai ferri corti. Stavolta, però, a causare l'ennesimo motivo di rottura tra i due figli di re Carlo e Lady Diana sembrerebbe essere un matrimonio reale, dove i due fratelli rischiano di incontrarsi di nuovo.

I rumors

Che il principe William e il principe Harry non vadano proprio d'accordo è notizia di pubblico dominio, ma il fatto che siano di nuovo ai ferri corti sta, in qualche modo, suscitando l'interesse dei tabloid della Gran Bretagna. Ma che cosa avranno combinato stavolta l'erede al trono d'Inghilterra e il suo fratello minore? Quale sarà stato il motivo di questa nuova rottura tra i due? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

