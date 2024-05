Cecilia Rodriguez e il matrimonio con Ignazio Moser, “pazzo” addio al nubilato in Spagna: «Semplicemente mi sposo, con me le persone che amo»

di Redazione web

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il prossimo 30 giugno e, dopo sette anni di relazione, coroneranno il loro sogno d'amore. L'influencer ha trascorso dei giorni da sogno in Andalusia, Spagna per il suo addio al nubilato e con lei c'erano Belen Rodriguez, che sarà la sua testimone di nozze, mamma Veronica Cozzani e vari amici.

Nei suoi nuovi post Instagram, Cecilia ha espresso tutta la gioia e la felicità che prova in questo momento così magico della sua vita.

Cecilia Rodriguez, l'addio al nubilato in Spagna: scatenata con la sorellona Belen e le amiche

Il post Instagram di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha pubblicato un nuovo video sul proprio profilo Instagram in cui prova un abitino bianco che, ovviamente, non sarà quello che indosserà il giorno del matrimonio, ma che le fa ricordare che presto sposerà il suo Ignazio Moser. A corredo del video, in cui si vede tutta la felicità dell'influencer, si legge la didascalia: «Semplicemente… mi sposo! 3 giorni stupendi con le persone che amo, abbiamo cantato, ballato, riso tanto e mangiato… e non mi sono fatta mancare un po’ di magia con questo abitino fatto apposta per me».

Cecilia, poi, si scatta qualche foto con il vestito bianco e i suoi fan le scrivono: «Semplicemente bellissima» oppure «Sarai una sposa bellissima».

Il ballo con Veronica Cozzani

Cecilia Rodriguez, poi, ha pubblicato anche diverse storie Instagram e una è piaciuta moltissimo ai suoi fan: l'influencer balla insieme a mamma Veronica Cozzani.

