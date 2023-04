Striscia la Notizia, la velina Cosmary Fasanelli sarà sostituita. Ecco da chi

Stop di Striscia la Notizia per la velina Cosmary Fasanelli. La ballerina , come ha comunicato lo stesso tg satirico di Canale 5, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non sarà presente nei prossimi giorni. il motivo è da legare ad una indisposizione, ma il programma di Antonio Ricci non ha aggiunto altri dettagli sulla vicenda. Non si sa nemmeno quante puntate salterà Cosmary. E ora, arriva il nome di chi la sostituirà.

Amici, Isobel si infortuna ed è costretta a lasciare lo studio: cosa è successo. Le anticipazioni

Fedez, «Mi dai un bacino?». La reazione Vittoria è esilarante: il papà resta senza parole

La sostituta

Dal 28 aprile, insieme alla bionda Anastasia Ronca ballerà Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros). In realtà, lei non è un volto estraneo al pubblico affezionato a Striscia. La ragazza ha 24 anni ed è una modella italo-brasiliana, ha infatti debuttato in televisione a Paperissima Sprint, altro storico varietà di Antonio Ricci. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di velina il 2 dicembre 2022. Nella nota del tg satirico è stato infine sottolineato che Cosmary sta bene e, in attesa di tornare sul bancone, seguirà il programma da casa. A Striscia ha debuttato nel dicembre 2022. Anche in quella occasione sostituì l’ex allieva di Amici, facendo la “velina per un giorno”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA