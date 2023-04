Uomini e donne, Gianni Sperti: «Il ricordo più bello? Il ritorno di Serena. Soffro di ansia»

Retroscena e pensieri di Gianni Sperti. L'opinionista di Uomini e donne, che ha da poco compiuto 50 anni, ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Non è più una novità il fatto che Gianni, rispetto alla sua collega Tina Cipollari, sia più contenuto nelle risposte e nei modi, ma di certo non resta in silenzio quando c'è qualcosa che non va. Ed ecco che racconta quando si altera: «Quando mi mentono, non tanto per la bugia in sé, ma per la presa in giro nei miei confronti. perché chi lo fa, pensa che io sia stupido e questo non lo accetto. Poi non sopporto che vengano attaccati i più deboli. A quel punto vado in difesa automatica, è un atteggiamento spontaneo. Infine c’è una terza cosa: nessuno deve toccare la mia privacy. Dopo un capitolo pubblico del mio percorso, della mia carriera, ho deciso di non condividere più il privato con il resto del mondo. La gente tende a essere curiosa e a giudicare… Lo capisco, lo faccio anche io in tv. Ma non voglio che le mie cose personali finiscano in vetrina».

Il punto di vista

Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, circolano voce che Sperti è sia gay. Ma sulla vicenda, l’opinionista non ha mai replicato. Da più di vent’anni a UeD, praticamente una vita in cui ha visto passare tantissimi tronisti e corteggiatori, Sperti sostiene che, secondo lui, la scena più forte che ricorda è una: «Di sicuro il ritorno in studio di Serena Enardu, quando era tronista Giovanni Conversano: lui non ha neanche avuto bisogno di parlare, si è alzato e le è andato subito incontro per abbracciarla». Ma i risvolti di quella love story non sono stati rosei. Terminata la relazione, la sarda e l’imprenditore se le sono cantante di santa ragione per anni.

La sofferenza

Nel giorno del 50 esimo compleanno, Gianni ha raccontato di soffrire parecchio di ansia e di essersi affidato da un paio d’anni a questa parte all’aiuto di uno psicologo. In merito alla sua confidenza ha spiegato che si augura che possa servire per rompere il tabù relativo alle terapie delle cure mentali. «A causa dell’ansia faccio fatica a uscire per strada – ha detto -. Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni. Però ecco, non c’è nulla di male a farsi curare e a parlare dei percorsi terapeutici».

