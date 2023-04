Fedez, «Mi dai un bacino?». La reazione Vittoria è esilarante: il papà resta senza parole

di Redazione web

Bacino o ruttino? questo è il dilemma in casa Ferragnez. L'accoppiata Fedez - Vittoria ormai, si sa, fa sempre sorridere e, anche stavolta non ha deluso i fan. Mentre il marito di Chiara Ferragni è steso sul divano e, accanto a lui, c'è la piccola di casa, lui le chiede: «Mi dai un bacino?». Ed ecco che la secondogenita Ferragnez si solleva per avvicinarsi al padre e dargli un bacio a stampo, ma quello che succede lascia tutti senza parole. Anche lo stesso Fedez.

Micol Incorvaia e il "dramma" del corriere, la battuta tagliente di Edoardo Tavassi: «Sta dormendo»

Chiara Ferragni, la foto al naturale senza trucco e i filtri. I fan approvano: «Più bella così»

La reazione

Mentre si avvicina a Fedez, Vittoria fa un ruttino dal rumore ben chiaro e lo stesso rapper rimane basito. Sgranando gli occhi dice: «Hai ruttato amore?» e scoppia a ridere mentre Vittoria gli si getta addosso per abbracciarlo, imbarazzata. La gag spontanea sembra fatta appositamente, ma l'inaspettato ruttino ha fatto sorridere i follower che ormai seguono i due ogni giorno attraverso le story.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA