Amici, Isobel si infortuna ed è costretta a lasciare lo studio: cosa è successo. Le anticipazioni

Ieri, giovedì 27 aprile, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, Amici. Nel corso della registrazione, tuttavia, pare che la ballerina Isobel abbia avuto un brutto infortunio che l'ha costretta a lasciare lo studio per controllare l'entità del danno fisico.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato sulla piattaforma di microblogging, l'allieva di Alessandra Celentano mentre stava ballando sulle note di Girl who run the world avrebbe subito un infortunio al braccio e si è vista costretta a lasciare lo studio per raggiungere l'infermeria.

Il gesto di Maria De Filippi

La padrona di casa avrebbe, infatti, interrotto la musica non appena Isobel «si è allontana dallo studio in lacrime», riportano le anticipazioni.

Nello studio si sono tutti preoccupati per le condizioni fisiche della ballerina australiana. «L’infortunio di Isobel non dovrebbe essere grave, visto che dopo 20 minuti circa è rientrata. Durante la pausa sono andati tutti a controllare come stesse (appena rientrata)», queste le anticipazioni riportate della puntata che andrà in onda sabato 29 aprile.

🔴 l’infortunio di ISOBEL non dovrebbe essere grave, visto che dopo 20 minuti circa è rientrata 🔴#AMICI22 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 27, 2023

