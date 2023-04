Uomini e Donne, Vittoria Deganello neo mamma: «Ginevra, non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te»

di Redazione Web

Fiocco rosa per Vittoria Deganello, diventata mamma per la prima volta. L‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato la nascita della sua prima figlia con un post su Instagram: «Ginevra 25/04/23! Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te» scrive commossa Vittoria. Pioggia di commento sotto il post, anche da ex volti noti del programma che si sono congratulati con la ragazza 27enne. Tra queste, Camilla Mangiapelo, Claudia Dionigi e Nicole Mazzocato sono state le prime ad esprimere la loro vicinanza alla giovane neomamma.

Una gravidanza difficile

Tutti ormai sanno i retroscena sulla dolce attesa di Vittoria, tanto da commentare che la nascita della bambina nel giorno della festa della Liberazione sia un segno del destino. Vittoria Deganello era insieme al calciatore Alessandro Murgia (fratello di Nicole, attrice e concorrente del Grande Fratello Vip 7). Poco dopo essere rimasta incinta, l’atleta ha lasciato l’ex volto di UeD. Proprio Deganello, di recente, ha spiegato che i suoi familiari, vedendo la piega presa dalla situazione, sono rimasti «amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato un minuto in cui non mi abbiano palesato il loro affetto, la loro gioia e l’ammirazione per la forza e le scelte che ho preso. Ora non pensiamo neanche più a quello che è stato. Sembra normale che sia così e io non desidero altro».

I risvolti

Alessandro Murgia non ha mai commentato pubblicamente la gravidanza di Vittoria, ma a parlare è stata Nicole, la sorella del calciatore, la quale, conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip ha assicurato che il fratello si sarebbe preso cura della figlia. «Mio fratello sta per diventare padre per la terza volta, ha evidenziato la Murgia poche settimane fa, Diciamo le cose come stanno: il figlio è riconosciuto. Quindi tranquilli, non ci verrebbe mai in mente né a lui né a nessuno della nostra famiglia. Assolutamente. Lo trovo un argomento molto delicato che è stato buttato in pasto ai media e ai social in maniera poco delicata».

