Sonia Bruganelli, vacanza a Ibizia: «La direzione giusta». I fan: lontana da Paolo Bonolis

di Redazione web

Sonia Bruganelli è volata a Ibiza per godersi la serata di musica con David Guetta tra bollicine e cambio di look. Mentre la separazione dal marito Paolo Bonolis è più che ufficiale e ampiamente chiarita, molti sono i fan che le chiedono se sia sicura di aver fatto la scelta giusta.

Intanto, un nuovo colore di capelli e della buona musica la riportano verso la «Giusta direzione».

Sonia Bruganelli, il quiz amoroso sul partner ideale: «Chioma selvaggia alla Jason Momoa»

Ciao Darwin, sparisce il promo della nona edizione: «Sarà l'ultima». Ecco cosa è successo

L'ex opinionista del GfVip è impegnata lavorativamente con il marito Paolo Bonolis, dal quale però, ha deciso di prendere le giuste distanze emotive. I due, continuano a condividere momenti familiari insieme nonostante non siano più una coppia.

Che la showgirl abbia scelto di fare una vacanza a Ibiza, quindi, non stupisce. Ma per i fan, alcuni gesti pare che tradiscano le sue emozioni: ecco di cosa si tratta.

Il cambio look

«Nuovo colore, nuova location», ha scritto Sonia Bruganelli su Instagram.

Poi il messaggio che ha fatto insospettire i fan: una foto del mare e dell'orizzonte con su scritto «Right side». «Ti stai pentendo della tua scelta? Forse sei ancora in tempo», le hanno scritto alcuni utenti online. Mentre altri le hanno criticato la scelta di una location "giovanile" per la quale partire in vacanza, accusandola di dover pensare alla famiglia e al lavoro piuttosto che al divertimento a Ibiza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA