Sonia Bruganelli, il quiz amoroso sul partner ideale: «Chioma selvaggia alla Jason Momoa»

Sonia Bruganelli in viaggio con due amici si è prestata ad un quiz amoroso di una rivista, confessandro così le sue preferenze in vari ambiti della vita di coppia. L'esilarante video considiviso sui social ha fatto sorridere i fan: «Relax in villa con piscina a idromassaggio e un uomo con la chioma selvaggia alla Jason Momoa», sono solo alcune delle preferenze manifestate. Ecco le altre risposte al test.

«Come individuare il partner ideale?»

«Che cosa di lei o di lui fa colpo su di te?», è la prima domanda del test amoroso al quale si è sottoposta Sonia Bruganelli in compagnia dei suoi due amici, mentre era in viaggio. «La chioma selvaggia alla Jason Momoa» è l'opzione spuntata.

La seconda domanda dedicata agli interessi ha come risposta un «50%»: cioè è importante condividere solo in parte gli interessi, secondo l'opinionista tv. «Hotel con vasca idromassaggio», invece, batte a mani basse «Casa e film» e «Prato e stelle».

Un weekend insieme? «Giro in città», secondo Sonia Bruganelli è l'alternativa giusta, migliore di un museo o un'attività all'aperto.

Dal quiz è emerso che il tipo ideale dell'ex opinionista del GfVip è uno "Sportivo" che ami, cioè, l'attività fisica e che si dedichi con passione al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 13:53

