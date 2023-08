Ballando con le Stelle, Rosanna Lambertucci è la seconda concorrente ufficiale: «Ce la metterò tutta»

di Redazione web

«Amici è ufficiale: sarò la prossima concorrente di Ballando con le Stelle. Ho bisogno del vostro supporto». Così la giornalista e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci (77 anni) annuncia la sua partecipazione al talent show di Rai1. Dopo Ricky Tognazzi (68 anni), Milly Carlucci (68 anni) sta svelando via via i concorrenti che si cimenteranno nell'ambita pista di Rai1. L'annuncio del regista e attore italiano aveva divertito molto il pubblico che non vede l'ora di vedere Ricky Tognazzi e la moglie Simona Izzo (70 anni), pronta a supportarlo da "bordo campo".

Rosanna Lambertucci sarà pronta per questa nuova sfida?

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Ballando con le Stelle: «A settembre tolgo il tappo». Cosa succede

Sonia Bruganelli verso Ballando? «Commentatrice a bordo campo». Cosa ne pensa Milly Carlucci

Il duro allenamento di Rosanna Lambertucci

«Che fatica allenarsi - dice Rosanna Lambertucci in un video condiviso su Instagram anche da Milly Carlucci, che la ritrae mentre fa jogging all'aria aperta - d'altra parte quest'anno devo fare Ballando con le Stelle.

La giornalista si sta preparando per affrontare le svariate coreografie che dovrà portare in scena e deve essere al massimo della sua forma fisica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA