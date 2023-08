Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Ballando con le Stelle: «A settembre tolgo il tappo». Cosa succede

di Redazione Web

Manca davvero poco all'inizio di Ballando con le stelle. Molte saranno sicuramente le novità, tant'è che proprio Milly Carlucci ha rivelato che la giura potrà subire importanti cambiamenti. Una domanda frequente è posta dai fan: «Ma Selvaggia Lucarelli tornerà con Ballando con le stelle?». A tale proposito, la giornalista nelle ultime ore ha voluto rompere il silenzio in merito a tale situazione. Andiamo a vedere cosa ha detto.

«Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi - ha sottolineato Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram stories -. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi, agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già presi, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini. No ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio».

