Selvaggia Lucarelli, addio a Ballando? La frecciatina social a Milly Carlucci: «Hai l'immondizia al posto del cuore»

Risposta lapidaria. Selvaggia Lucarelli è omai è nota per essere diretta e senza filtri. E anche stavolta non le manda a dire. Da giorni, l'ex giudice di Ballando è nella bufera delle critiche per il presunto non rinnovo nel ruolo di giudice del programma di Rai1. A lasciare il dubbio è stata proprio Milly Carlucci, la conduttrice, che ha rilasciato qualche giorno fa un'intervista, sviando alla domanda sulla Lucarelli presente nel nuovo programma e lasciando dicendo chiaramente che le conferme non ci sono ancora. Una chiara dichiarazione di guerra? Ecco come risponde Selvaggia. Nel box domande su Instagram, la giornalista risponde ad un follower che le chiede "La Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati! Tu che dici?". E la risposta chiarisce ogni dubbio...

La replica al veleno

Per rispondere alla domanda diretta del fan, Selvaggia sceglie proprio un suo meme, diventato virale: «Hai un bidone dell'immondizia al post del cuore». Dunque, un attacco a Milly e alla sua intervista? Sarebbe la conduttrice del talent di Rai1 ad avere l'immondizia al posto del cuore? Il riferimento sembra chiaro. E i fan, nonostante non ci siano ancora ufficialità, ritengono il messaggio di Selvaggia molto chiaro: quest'anno non sarà nuovamente a Ballando.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 22:27

