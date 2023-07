Filippo Facci, Selvaggia Lucarelli punge Francesca Fagnani per l'intervista: «Ammazza che belva...»

di Redazione Web

Selvaggia Lucarelli contro tutti. Non si smentisce l'ex giudice di Ballando che, senza filtri, si schiera contro Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve ha intervistato il giornalista Filippo Facci su La Stampa e questo ha generato la polemica di Selvaggia. ll motivo? Facci, negli ultimi giorni, è finito al centro di una bufera per una frase infelice sul caso di violenza sessuale di cui è accusato Leonardo Apache La Russa. Le domande che la conduttrice di Belve ha rivolto al giornalista non sono però piaciute a quanto pare alla Lucarelli che, nelle sue Instagram stories, da giorni attacca Facci e, ora, ha lanciato una frecciatina anche alla collega Fagnani.

L'attacco

Nelle prime stories, Selvaggia ha pubblicato alcuni estratti di articoli relativi a Filippo Facci, dato in difficoltà economiche. «Adesso si passa alla versione lacrimevole» scrive Selvaggia che poi è passata a criticare le domande di Fagnani, allegando alcuni screen dell’intervista. «Sicuro che sia solo uno svarione e non il tuo stile?» ha chiesto la conduttrice di Rai 2 a Facci. E qui Selvaggia incalza: «Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci» ha commentato la giornalista. Secondo la Lucarelli, Francesca Fagnani avrebbe peccato nel non andare oltre con l’argomento, chiedendo di più sulla carriera di Facci in questi anni. «Ammazza che belva» ha scritto ancora Selvaggia.

La situazione

Dopo la stoccata, Selvaggia ha pubblicato altre stories con alcuni estratti di dichiarazioni poco eleganti di Facci, che aveva dimostrato poca sensibilità sul tema degli abusi e delle molestie. Al momento, Fagnani non ha risposto a quanto scritto da Selvaggia Lucarelli sui social. Ma è ormai noto come Selvaggia, da giorni, stia attaccando pubblicamente Facci, che tra l'altro avrebbe avuto anche uno spazio in Rai, col programma "I Facci Vostri", che ora rischia di non vedere mai la luce.

