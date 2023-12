Myrta Merlino: «Giorgia Meloni? Mai vista così magra». Poi rivela il gesto di Pier Silvio Berlusconi

di Cristina Siciliano

La giornalista televisiva Myrta Merlino, al timone di Pomeriggio 5, sta conquistando un nuovo pubblico di affezionati. Tuttavia, per la conduttrice il debutto su Canale 5 non è stato certamente dei più sereni. La notizia della fine della collaborazione tra Mediaset e Barbara D'Urso ha creato molto scalpore e Myrta Merlino si è trovata al centro di una vera e propria bufera mediatica. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha spiegato quali sono state le prime sensazioni che ha vissuto durante quest'esperienza del tutta nuova per lei.

Le parole di Myrta Merlino

«Prima pensavo ai critici, adesso al pubblico - ha raccontato Myrta Merlino a la Repubblica -. Ho un competitor fortissimo, ossia La vita in diretta, che ha una storia e una pubblicità contro le mie quattro.

A La7 Myrta Merlino seguiva la politica e parlando di Giorgia Meloni ha sottolineato: «Sono stata al concerto al Senato. Non l'ho mai vista a Giorgia Meloni così magra». «Lei è la prima donna a Palazzo Chigi ed è fiera e fragile - ha continuato Myrta Merlino. Ha gli occhi puntati addosso e gestisce una vita privata complessa. Ogni giorno ce n'è una e intorno non ha l'Accademia della Crusca. Meloni che racconta cosa prova, frantuma l'immagine granitica e spiega quanto le sia costata la cavalcata gloriosa, sarebbe l'intervista del secolo».

