Myrta Merlino a Pomeriggio 5: «Oggi una bella sorpresa. Ecco chi è venuto a trovarmi»

di Cristina Siciliano

Myrta Merlino, giornalista, conduttrice, autrice televisiva e scrittrice, è mamma di tre figli: Caterina, avuta dal matrimonio con l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, e i gemelli Pietro e Giulio, avuti dalla relazione (ormai finita) con Domenico Tucci. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui ha mostrato la sorpresa che ha ricevuto da uno dei suoi tre figli dietro le quinte del programma. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il video Instagram

Myrta Merlino si mostra emozionata e sorridente ai suoi follower. La conduttrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra la sua entrata in studio ma ad aspettarla c'è una bellissima sorpresa: suo figlio Giulio. «Oggi una bellissima sorpresa - ha scritto Myrta Merlino a corredo del video Instagram -.

I due si abbracciano e si tringono forte e Myrta Merlino non trattiene la sua felicità: «Wow, volete venire con me?». E il figlio Giulio Tucci ha risposto: «In bocca al lupo per la puntata. No grazie mamma».

«Sono una mamma carnale»

«Sono una mamma molto carnale - ha raccontato Myrta Merlino in un'intervista a La Stampa tempo fa -. Ho bisogno di toccare e baciare i miei figli. Mia mamma mi ha insegnato l'autonomia e l'indipendenza. Non esiste il modo di essere mamma perfetta. Io ho tentato strenuamente e questo loro lo hanno sempre capito. Il lavoro che ho fatto è fargli comprendere che la mia felicità sarebbe stata fondamentale per essere la buona mamma che cercavo di essere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA