Andrea Giambruno ad Atreju (a sorpresa): il ritorno in campo dell'ex di Meloni e il saluto con Arianna

Andrea Giambruno ad Atreju. Colpo di scena alla kermesse di Fratelli d'Italia. L'ex compagno di Giorgia Meloni, padre di sua figlia Ginevra, arriva a sorpresa alla manifestazione del partito. Il giornalista di Mediaset ed ex First Gentleman entra nel tendone della Sala Loi, dove è in corso l'incontro sulla giustizia con il Guardasigilli Carlo Nordio e Matteo Renzi, e passeggia sotto gli occhi attoniti di stampa e militanti. Poi entra nel backstage, l'area "vip" riservata ai relatori. Dove vanno e vengono altri due membri della famiglia Meloni. La sorella Arianna, zia della piccola Ginevra, e il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e cognato della premier. Nessuno si aspettava Giambruno ad Atreju.