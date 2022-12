Summer Job, arriva il primo reality targato Netflix. Matilde Gioli: «Con noi niente pigrizia»

di Ferruccio Gattuso

E se te lo dice Matilde Gioli che devi metterti a lavorare, prova a dirle di no. Arriva dal 16 dicembre su Netflix, prodotto da Banijay Italia, il primo reality show italiano - “Summer Job” - e avrà come host del programma (per noi mortali vale conduttrice) proprio la bella attrice milanese. Dieci concorrenti di entrambi i sessi tra i diciotto e i ventitré anni sono pronti a godersi quella che pensano essere una strepitosa vacanza di mare, flirt e bevute sulla riviera Maya, in Messico, avendo come base un villa paradisiaca con piscina e spiaggia a due passi.

Il principe Harry, la dichiarazione choc: «Mentivano per proteggere William, con me invece...»

La delusione per loro – e sublime piacere per lo spettatore – sarà che, per godersi il posto e la compagnia, i dieci ragazzi dovranno invece, nel corso di otto episodi (45 minuti l’uno, premio da 100mila euro finali), lavorare sodo, guadagnandosi un budget settimanale tale da potersi finanziare la vacanza. Una vera e propria “vacanza lavoro”. Che a noi, accomodati sul divano, sembrerà un giusto contrappasso dantesco: perché i giovani concorrenti sono tutti esponenti di una precisa categoria: edonisti, sfaccendati, superficialotti e, diciamola tutta, francamente irritanti.

Eppure, per Matilde Gioli, attrice sin da giovanissima catapultata sul set de “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì («dieci anni fa, non pensavo nemmeno di fare l’attrice nella vita») questi giovani alieni alla fatica sono da salvare: «Dopo la botta iniziale - spiega l’attrice- si sono guardati negli occhi e hanno deciso di mettersi tutti in gioco. Sono entrati nella cultura e nella vita messicana e mi hanno lasciato una sensazione di fiducia. Lavoretti estivi io ne ho fatti da sempre, perché non ho mai voluto pesare sui miei genitori: ho fatto la cameriera da pub, la bagnina, la hostess da guardaroba, ho insegnato nuoto ai bambini». L’esperienza da reality ha conquistato Matilde: «La rifarei subito, non solo perché mi ha permesso uno stacco da un lavoro che amo ma che, come ogni lavoro, ha i suoi aspetti di routine: la verità è che mi piace fare da sorella maggiore e misurarmi coi ragazzi più giovani».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA