Nek: «La cosa più difficile? La longevità artistica»

di Rita Vecchio

Era Sanremo 1993 quando Nek debuttava al Festival. Il brano si intitolava “In te”, dal testo (allora) ampiamente discusso. «Pensai che la mia carriera non avrebbe avuto seguito». E invece, anche se con Sanremo il sodalizio non fu dei più idilliaci (compreso quello di “Mi farò trovare pronto” del 2019), per lui fu solo l’inizio. «Nella musica la cosa più difficile è la longevità artistica», dice Filippo Neviani che con il concerto agli Arcimboldi di Milano di domenica scorsa ha dato inizio ai festeggiamenti per i 50 anni d’età di cui 30 di carriera con il tour “5030 – LIVE”.



Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA