Milano, da Umberto Tozzi a Manuel Agnelli: sette giorni di musica made in Italy

di Ferruccio Gattuso

Gente che sa mettere mano a uno strumento musicale e, con quello, comporre canzoni. Poi, e solo poi, eventualmente, si affida all’amico computer per corredare e rifinire. Signore e signori, ecco i cantautori e musicisti artisti italiani. Sette giorni in cui Milano accoglie artisti del calibro di De Gregori&Venditti, Umberto Tozzi, Elisa, Ludovico Einaudi, Nek, Manuel Agnelli, Massimo Ranieri, Paolo Fresu. Il meglio del made in Italy. Agli Arcimboldi la passerella è importante. Domani torna ancora il duo Francesco De Gregori e Antonello Venditti (poi anche il 23 gennaio), protagonisti di un tour storico. Oggi tocca a Umberto Tozzi che nel 2022 festeggia i suoi 70 anni con il progetto Gloria Forever (riedizione del suo catalogo di artista) e un tour nel quale spiccano i brani che lo hanno reso una popstar da 80 milioni di dischi. Domani al Lirico Massimo Ranieri porta il suo show Tutti i sogni ancora in volo, recital tra canto, recitazione, danza. Dall’8 al 10 dicembre agli Arcimboldi Elisa preenta An Intimate Night (chitarra, pianoforte e quintetto d’archi) che, nell’ultimo dei tre giorni, si trasforma in un evento legato al progetto ambientalista Music For The Planet: al fianco della cantante il pianista marchigiano Dardust, mentre l’incasso contribuirà alla raccolta fondi per la messa a dimora di nuovi alberi. Dall’8 al 15 prosegue l’infilata di sold out del pianista Ludovico Einaudi al Dal Verme, mentre il 9 al Teatro Gerolamo il trombettista Paolo Fresu è con il suo trio per Jazzy Christmas. L’11 dicembre, ancora agli Arcimboldi, tocca a Nek, che festeggia i suoi 50 anni e i 30 di carriera con il live 5030. Gran finale sempre l’11 all’Alcatraz con il pioniere dell’indie rock Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, che presenta il primo album solista Ama il prossimo tuo come te stesso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA